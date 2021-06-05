شاومي تستعد لإطلاق هاتف 5G رخيص الثمن

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف جديد رخيص الثمن، يعمل مع شبكات الجيل الخامس، ستطلق عليه X3 GT 5G.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز الجديد بمعالج MediaTek Dimensty 1100 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستُزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومُعدّل سطوع 440 شمعة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

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