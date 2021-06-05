واتساب يستعد لإطلاق ميزات تهم جميع المستخدمين

تستعد شركة فيسبوك الأمريكية لإطلاق إصدار تجريبي من تطبيق واتساب، يحتوي على مجموعة من الميزات المنتظرة، والتي تأتي في مقدمتها ميزة استخدام الحساب على عدّة أجهزة.

وأكدت المعلومات الواردة من داخل فيسبوك، إمكانية فتح واتساب بنفس الرقم من 4 أجهزة في آن واحد.

كما ستوفر الشركة الأمريكية ميزة عرض الرسالة لمرة واحدة، حيث ستختفي الرسالة بعد اطّلاع المستقبل عليها.

بالإضافة إلى ذلك ستُزود الشركة الأمريكية تطبيقها بوضع الاختفاء، والذي يُتيح إخفاء المحادثة بعد مدة يحددها المستخدم بشكلٍ مسبق.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ التغييرات الجديدة لن تؤثر على الخصوصية، حيث سيبقى تشفير الرسائل ومستوى الأمان على حاله.

يُذكر أن فيسبوك ستُطلق التحديثات الجديدة لجميع المستخدمين بعد انتهاء الفترة التجريبية.

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