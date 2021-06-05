نجوى كرم تكشف عن موعد حفلتها في السعودية

تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم “الترند” بمؤشرات بحث غوغل، بعد كشفها عن تاريخ حفلتها الفنية المقررة في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت شمس الأغنية العربية في تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، إنّها ستحيي الحفلة برعاية الهيئة العامة للترفيه يوم 11 يونيو الجاري في فندق فور سيزون الرياض، وأشارت إلى أنّ الحفلة ستكون من تنظيم شركة روتانا.

وحظي إعلان نجوى كرم بتفاعلٍ كبير من عشاقها الذين أبدوا سعادتهم لعودتها لإحياء الحفلات، بعد توقفٍ اضطراري بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جهةٍ أخرى دعت “روتانا ميوزك” الأشخاص الراغبين بدخول الحفل لشراء بطاقته الموجودة على الموقع الإلكتروني.

يُذكر أنّ الحفلة ستُقام وسط إجراء احترازية مشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

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