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الصين تسمح بتطعيم الأطفال فوق 3 سنوات بـ”سينوفاك بيوتك”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافقت السلطات الصحية في الصين على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك بيوتك؛ لتطعيم الأطفال من سن 3 وحتى 17 عاما ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس شركة سينوفاك بيوتك يين ويدونج إنّهم حصلوا على اللقاح الأخضر من السلطات الصحية، التي تأكدت من فعالية اللقاح وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له، وأشار إلى أنّ السلطات الصحية تضع الآن الاستراتيجية التي سيتم بموجبها تطعيم هذه الفئة العمرية.

وأكد رئيس الشركة أنّ المرحلة الثانية والثالثة من التجارب الإكلينية قد أظهرت قدرة اللقاح على تحفيز جهاز المناعة عند الأطفال، الأمر الذي يُعزز من قدرتهم على مواجهة الفيروس.

يُذكر أنّ صين وزعت أكثر من 723 جرعة من لقاح كورونا على الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ18، حتى يوم 3 يونيو الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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