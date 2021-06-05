البرازيل تواجه كورونا بلقاح روسي وهندي

وافقت الهيئة الصحية البرازيلية على استيراد لقاح سبوتنيك الروسي وكوفاكسين الهندي لمواجهة فيروس كورونا.

ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط منها تقديم هذين اللقاحين للبالغين فقط قبل أن تسمح باستيراد اللقاحين، وقالت إنّ الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ستصل البلاد بحلول يوليو القادم.

وبهذه الموافقة أصبحت البرازيل الدولة رقم 67 في العالم التي توافق على استخدام لقاح سبوتنيك.

وكانت الهيئة الصحية في البرازيل قد رفضت في أبريل الماضي تطعيم السكان باللقاح الروسي بحجة نقص في البيانات الضامنة سلامته.

يذكر أنّ البرازيل تمكنت من تطعيم 47 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا في محاولة منها للحد من إصابات كورونا، حيث تعد بلاد السامبا ثاني أكثر الدول العالمية تضرراً من الفيروس بتسجيلها حوالي 17 مليون إصابة وأكثر من 470 ألف وفاة.

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