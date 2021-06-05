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نانسي عجرم تتألق في حفل قصر عابدين

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإحياء حفلاً غنائياً خاصة لإحدى الشركات المصرية في قصر عابدين.

وظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة أنيقة مرتديةً فستان أسود مزين بزهور فضية على الجانبين.

وقدّمت نانسي خلال الحفلة باقة من أغانيها الرائعة القديمة والجديدة والتي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ رائعٍ.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها عن لقاء جمهورها من جديد في الحفل الذي أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أنّ نانسي عجرم حققت نجاحاً جديداً بأغنيتها حبك بيقوي والتي طرحتها على قناته الرسمية في يوتيوب يوم 28 مايو الجاري، والتي حصدت حتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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