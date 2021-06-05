نانسي عجرم تتألق في حفل قصر عابدين

قامت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإحياء حفلاً غنائياً خاصة لإحدى الشركات المصرية في قصر عابدين.

وظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة أنيقة مرتديةً فستان أسود مزين بزهور فضية على الجانبين.

وقدّمت نانسي خلال الحفلة باقة من أغانيها الرائعة القديمة والجديدة والتي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ رائعٍ.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها عن لقاء جمهورها من جديد في الحفل الذي أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أنّ نانسي عجرم حققت نجاحاً جديداً بأغنيتها حبك بيقوي والتي طرحتها على قناته الرسمية في يوتيوب يوم 28 مايو الجاري، والتي حصدت حتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة.

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