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هرّب الثعابين ونسي أين خبأ أرباحها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت صورة نشرها البريطاني جيلبرت خو تباهى من خلالها بثروته الكبيرة في كشف أمره، حيث شكت الشرطة البريطانية بمصدر الأموال وقامت بالتحقيق بالأمر.

واكتشف الشرطة بأنّ الرجل البالغ من العمر 67 عاماً، والذي يعيش في منطقة تشينشنغتون البريطانية قد جنى أرباحه من عمليات تهريب الثعابين الصغيرة النادرة.

حيث عمل لمدة 3 سنوات في تهريب الثعابين الصغيرة النادرة إلى منطقة الشرق الأوسط، وجنى من خلال هذه المهنة حوالي 75 مليون دولار أمريكي.

وقال محامو خو في المحاكمة التي جرت في مارس الماضي إنّ موكلهم يعاني من الخرف ولا يتذكر المكان الذي خبأ ثروته فيه.

يذكر أنّ المحكمة أصدرت حكماً بسجن المهرب لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة الإتجار بحيوانات نادرة بطريقة غير شرعي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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