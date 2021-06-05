هرّب الثعابين ونسي أين خبأ أرباحها

تسببت صورة نشرها البريطاني جيلبرت خو تباهى من خلالها بثروته الكبيرة في كشف أمره، حيث شكت الشرطة البريطانية بمصدر الأموال وقامت بالتحقيق بالأمر.

واكتشف الشرطة بأنّ الرجل البالغ من العمر 67 عاماً، والذي يعيش في منطقة تشينشنغتون البريطانية قد جنى أرباحه من عمليات تهريب الثعابين الصغيرة النادرة.

حيث عمل لمدة 3 سنوات في تهريب الثعابين الصغيرة النادرة إلى منطقة الشرق الأوسط، وجنى من خلال هذه المهنة حوالي 75 مليون دولار أمريكي.

وقال محامو خو في المحاكمة التي جرت في مارس الماضي إنّ موكلهم يعاني من الخرف ولا يتذكر المكان الذي خبأ ثروته فيه.

يذكر أنّ المحكمة أصدرت حكماً بسجن المهرب لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة الإتجار بحيوانات نادرة بطريقة غير شرعي

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