سامسونغ تكشف عن حاسوب مميز بسعر منافس

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، الستار عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Galaxy Book GO.

وسيعمل هذا الحاسوب بمعالج Snapdragon 8CX Gen 2، ونظام تشغيل Windows 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية حاسوبها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 14 بوصة، ودقة عرض Full HD، وستحتوي على كاميرا ويب بدقة 720 بيكسل، ومكبرات استريو.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على منفذ USB-C، منفذ USB-A، و USB 3.2، واي فاي، بلوتوث، وبطارية بقوة 42.3 واط تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر 349 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية