تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد

نشر الفنان المصري تامر حسني على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد مش أنا.

حيث أظهر الإعلان مجموعة من المشاهدة الكوميدية التي تجمع النجمين تامر حسني وماجد الكدواني.

وقال الفنان المصري إنّه سيلعب في فيلم مش أنا دور حسن الذي يصاب بحالة نفسية، والذي تربطه علاقة قوية بوالدته المريضة، حيث يحرص على الاهتمام بها والبقاء إلى جانبها لأطول فترة ممكنة.

ودعا تامر حسني عشاقه لمتابعة الفيلم الجديد الذي سيعرض خلال الأيام القادمة في دور السينما المصرية.

وفيلم مش أنا تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وغيرهم من النجوم.

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