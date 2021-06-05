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تحدي الاستلقاء أمام السيارات ينشر الرعب في إيطاليا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بعض البلدات والقرى الإيطالية انتشار تحدي خطير بين الشباب والمراهقين يقوم على الاستلقاء على البطن وسط الشارع وترك الذراعين ممدودتين بانتظار مرور سيارة مسرعة قبل الابتعاد عنها في اللحظات الأخيرة.

وفي الوقت ذاته يكون شخص أخر يصور التحدي تمهيداً لنشره على تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأدخل هذا التحدي القلق في قلوب الأمهات ودفع بعض البلدات كبلدة دوفيرا وغيرها لإطلاق مناشدات بهدف إيقاف هذا التحدي الخطير، ونشر دوريات ليلية من أجل منع حدوث هذا الأمر.

يذكر أنّ السلطات المحلية بدأت البحث عن أسماء الأشخاص الذين نفذوا هذا التحدي من أجل اعتقالهم لقيامهم بسلوكيات تهدد حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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