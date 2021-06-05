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تسريبات تكشف تفاصيل هاتف Galaxy M21 Prime

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف بعض التسريبات الواردة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن مواصفات هاتف سامسونج الجديد الذي ستطلقه الشركة تحت اسم Galaxy M21 Prime.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 9611، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة One UI.

وستزود سامسونج الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض 1080*2340 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وكثافة بيكسلات 403 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 و128 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرة ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الجهاز الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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