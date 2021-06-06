ZTE تطلق هاتف جديد بكاميرا رباعية وشاشة AMOLED

كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتفٍ جديد بكاميرا رباعية ومواصفات مميزة أطلقت عليه Axon 30 Ultra 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888 5G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1080*24000 بيكسل وجودة عرض HDR10+، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرات الثلاثة الأولى و89 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية