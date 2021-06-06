إمكانيات مذهلة في هاتف OnePlus 9 Pro سوف تدفعك لشرائه فوراً!

تأسست شركة OnePlus في عام 2013 واتخذت مقاطعة غانغ دوانج بالصين مقراً رئيسياً لها. سنوياً تنتج الشركة العديد من الأجهزة الالكترونية الرائعة التي تناسب كافة الميزانيات المختلفة. تطور الشركة الهواتف الذكية والشواحن اللاسلكية والأجهزة القابلة للارتداء وشاشات التلفاز والسماعات اللاسلكية.

استطاعت في غضون 7 سنوات فقط أن تحتل مكانة عالية في سوق الهواتف الذكية لدرجة أن هاتفها الرائد الجديد OnePlus 9 Pro قادر على الوقوف شامخاً أمام أفضل وأشهر هواتف الفئة العليا من آبل وسامسونج.

نعم وبكل تأكيد هاتف OnePlus 9 Pro قادر على منافسة هاتف Galaxy S21 Ultra وهاتف مثل iPhone 12 Pro Max عندما يتعلق الأمر بالتقنية والمواصفات الفنية. وسوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال أهم المميزات وأبرز الأسباب التي قد تجعلك تفضل هاتف OnePlus 9 Pro على أي هاتف أخر في عام 2021.

1- قوة صاروخية على صعيد مستوى الأداء

بالطبع وكما تعلمون أن هاتف OnePlus 9 Pro تمتع بالعديد من المواصفات التقنية الرائدة والتي اشتملت على تنصيف IP68 لمقاومة الماء والغبار وشاشة مذهلة قياس 6.67 بوصة LTPO Fluid2 AMOLED بألوان نابضة بالحياة وتفاصيل حادة بدقة QHD+ بمعدل إضاءة بلغت نسبته 1300nits. ولكن هذا لم يكن كل شيء في هذا الهاتف الرائع.

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فعلى صعيد مستوى الأداء يحتوي الهاتف على أحدث رقاقة معالجة من شركة كوالكم طراز Snapdragon 888 وهي قادرة “حرفياً” على تشغيل عدد هائل من التطبيقات في نفس الوقت والتعامل بسهولة شديدة واحترافية مع الألعاب الحديثة وتعدد المهام. بالإضافة إلى ذلك تأتي شاشة الهاتف بمعدل تحديث 120Hz والتي سوف تجعلك كمستخدم قادر على الاستمتاع بتجربة لعب مثالية والاستفادة من هذه السرعة أثناء العمل على واجهة المستخدم وستشعر أن الرسوم المتحركة تعمل على نحو سلس بشكل استثنائي.

يمتاز هاتف OnePlus 9 Pro بتقنية HyperTouch التي استطاعت أن تزيد من معدل اللمس على الشاشة بسرعة 360Hz وهي بالتأكيد ميزة فريدة تجعلك تتفوق على أعدائك في الألعاب التنافسية المعتمدة على سرعة الأداء والاستجابة السريعة. ولذلك باختصار شديد، هاتف OnePlus يتمتع بقوة صاروخية على صعيد مستوى الأداء. من خلال سرعة المعالج وسعة ذاكرة الوصول العشوائي التي تبدأ مع 8 جيجارام وذاكرة داخلية طراز UFS 3.1 تستطيع الاطمئنان على مستقبل هذا الهاتف خلال السنوات القليلة القادمة.

2- كاميرا استثنائية والتقاط مقاطع فيديو 4K بمعدل 120 إطار في الثانية

لو أردت رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أن هاتف OnePlus 9 Pro يحتوي على وحدة كاميرا خلفية استثنائية سمحت بالقدرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية أو بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية وهي ميزة فريدة ليست متواجدة في معظم الهواتف الرائدة حتى الآن إلا في عدد قليل جداً منها.

الجانب السلبي الوحيد هنا أنه من أجل التصوير بالحركة البطيئة ستكون مُضطر على معالجة مقاطع الفيديو أولاً لكي تتمكن من تشغيل مقاطع فيديو 4K بمعدل 120 إطار في الثانية. في الوقت الحالي لا يوجد إلا عدد قليل من الهواتف التي تدعم ميزة تصوير الحركة البطيئة بدقة 4K.

ولكن يحتوي الهاتف على وضع تصوير الحركة البطيئة ولكن فقط عند التصوير بدقة FHD 1080p ومعدل 240 أو 480 إطار في الثانية. بطبيعة الحال هي ليست مشكلة. ومن الأفضل أن تقوم بتصوير مقاطع فيديو 4K بسرعة 120 إطار في الثانية ثم بعد ذلك يمكنك إبطاء الحركة باستخدام برامج وأدوات المونتاج والتحرير.

3- عدسة فائقة الاتساع بدون أي تشوه نهائياً

في حين أن جميع الهواتف الذكية أصبحت تحتوي بالفعل على كاميرا فائقة الاتساع، إلا أن المشكلة الحقيقية هنا تظهر دائماً على هيئة تشوه أسطواني على حواف الصورة والتي تتسبب فيها زاوية العدسة.

تحاول مُعظم الشركات إيجاد حلول لهذه المشكلة عن طريق تشويه الحواف ما بعد المعالجة. ولكن شركة OnePlus استطاعت إيجاد حل رائع من خلال توفير عدسة حرة بمستشعر دقته 50 ميجابكسل على الكاميرا فائق الاتساع والتي تضمن عدم وجود أي تشوه أسطواني في حواف الصورة. بالإضافة إلى ذلك فهذه العدسة قادرة على التقاط صور مذهلة في الإضاءات الخافتة وهي المشكلة والتحدي الأكبر التي تواجهه مُعظم الهواتف الرائدة الأخرى.

حتى الآن لا يوجد أي هاتف أخر في السوق باستثناء OnePlus 9 Pro الذي استطاع أن يوفر عدسة حرة مخصصة للكاميرا فائقة الاتساع وهي ميزة استثنائية من المتوقع أن نراها في هواتف الأجيال القادمة بالتأكيد.

4- التقاط صور ماكرو احترافية

جدير بالذكر أن عدسة الزاوية الفائقة الاتساع سوف توفر صور ماكرو احترافية وخاصة للمصورين وهواة التصوير الفوتوغرافي. هذه العدسة والتي تعمل بدقة 50 ميجابكسل سوف توفر صور احترافية لا يمكن لأي هاتف أخر منافستها بكل تأكيد، حيث يتحول الهاتف بشكل تلقائي إلى وضع تصوير الماكرو عندما يشعر أنك تقترب من تصوير موضوع ما ليضع التركيز على الموضوع في المنتصف. وتذكر أن هناك ميزة تتيح لك تمكين هذا الوضع بشكل يدوي أيضاً.

نعم هناك العديد من الهواتف التي توفر كاميرا ماكرو مخصصة ولكن نحن نتحدث هنا عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مما يعني أنك ستحصل على صور ماكرو مذهلة تحتوي على تفاصيل هائلة بفضل المستشعر الكبير في الحجم مقارنة بأي هاتف أخر.

5- سرعة شحن مذهلة

يحتوي هاتف OnePlus 9 Pro على بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير. وفي حين أنها ليست بنفس سعة هواتف الفئة المتوسطة التي تتخطى أحياناً 5000 ميللي أمبير، إلا أن 4500 ميللي أمبير كافية جداً ليوم مزدحم مليء بالأعمال والمهام الثقيلة وتشغيل الألعاب. ولكن عندما يتعلق الأمر بسرعة الشحن، فعلى عكس آبل أو سامسونج، لقد أتى هاتف OnePlus 9 Pro مُرفق مع شاحن فائق السرعة قدرته 65 واط وهو قادر على شحن بطارية الهاتف بنسبة 50% في فترة زمنية لن تتجاوز 15 دقيقة، ومن الممكن أن تكتمل سعة الشحن بالكامل في فترة زمنية لن تتجاوز 29 دقيقة.

جدير بالذكر أن الشاحن يدعم ميزة USB Power Delivery بقدرة 45 واط، وهذا يعني أنك ستكون قادراً على شحن الهواتف الأخرى والأجهزة اللوحية وحتى بعض الحواسيب المحمولة مثل MacBook Pro بسرعة شحن جيدة جداً ولا بأس بها. كما ويمتاز الهاتف بدعم ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، ولكن بشرط واحد وهو استخدام شاحن OnePlus اللاسلكي الأصلي. أما إذا كنت تفضل استخدام شاحن لاسلكي أخر من الشواحن الداعمة لتقنية Qi فسيكون الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط على أقصى تقدير. وإذا لم يكن كل هذا كافياً لك فهناك أيضاً ميزة الشحن العكسي التي تسمح لك باستخدام الهاتف نفسه في شحن الأجهزة الداعمة لتقنية Qi مثل سماعات البلوتوث.

كلمة أخيرة

في الحقيقة هاتف OnePlus 9 Pro بتمتع بالعديد من المزايا والإمكانات الرائعة التي تجعلني كمستخدم أفضل اقتناؤه عن أي هاتف أخر. بدءاً من جودة الشاشة وتفاصيلها الحادة ومعدل سطوعها المرئي في ظل الإضاءات الخافتة والساطعة، مروراً بالقوة الصاروخية في جميع الأعمال والمهام الثقيلة، وحتى الكاميرا الاحترافية ومزايا الشحن الاستثنائية. ولكن دائماً القرار الأخير يعود بالكامل لك، ولكن تأكد أنك لن تندم في المستقبل على شرائك لهاتف مثل OnePlus 9 Pro.