أفضل الاكسسوارات التي تحتاجها إذا كنت تمتلك هاتف ايفون 12

متى كانت أخر مرة قمت فيها بترقية هاتفك ؟ عام أو ربما عامان أو حتى 5 أعوام؟ على كل حال هنيئياً لك على هاتفك الجديد. هاتف iPhone 12 يتمتع بالعديد من المزايا الرائعة. بدءاً من اتصال 5G وحتى لوحات عرض OLED المذهلة. ناهيك عن نظام iOS الرائع والسهل الاستخدام. ولكن إحدى أهم الإضافات التي أتى بها هاتف iPhone 12 هي مجموعة الملحقات والاكسسوارات الداعمة لتقنية ماج سيف MagSafe.

سلسلة هواتف iPhone 12 الأربعة احتوت على موصلات Magsafe على ظهرها لكي تتوافق مع أجهزة الشحن اللاسلكية. ولكن هناك العديد من الملحقات الرائعة و أفضل الاكسسوارات التي تحتاجها إذا كنت تمتلك هاتف iPhone 12 والتي يمكن الاستفادة منها مع موصلات Magsafe الجديدة. فهيا بنا نتعرف عليها سوياً من خلال هذا المقال.

1- شاحن آبل ماج سيف Apple MagSafe

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إذا كنت متواجه لشراء هاتف iPhone 12 فيجب أن تستعد على امتلاك هاتف لا يحتوي على شاحن مُرفق بالعلبة. ولكن شاحن Apple MagSafe اللاسلكي قادر على شحن هاتفك بقيمة 39$ فقط. بفضل وجود المغناطيس يضمن الشاحن لك عملية شحن سريعة بنسبة 100% بمجرد أن تضع هاتفك على الشاحن.

الطريقة متشابهة إلى حد كبير مع طريقة شحن ساعة Apple Watch. ولكن حتى لو كنت متوجه لشراء هاتف آيفون قديم أو كنت تمتلك بالفعل آيفون قديم وتريد شراء شاحن Apple MagSafe فبالتأكيد يمكنك ذلك. على الرغم أنك ستفتقد فقط ميزة المحاذاة المغناطيسية التي يحتوي عليها iPhone 12.

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2- يد تحكم الألعاب Razer Kishi

استطاعت شريحة المعالجة الجديدة من آبل A14 أن تكون قادرة “حرفياً” على “طحن وتدمير” كل ما يقف في طريقها من تطبيقات ثقيلة وألعاب رسومية كثيفة وتعدد المهام.

بدون شك وأنك سوف تستمتع بالألعاب على أي هاتف iPhone 12، ولكن لتحقيق أفضل تجربة خيالية سوف تحتاج إلى يد تحكم الألعاب الجديدة من الشركة العريقة Razer Kishi لكي تحصل على المتعة والدقة في آن واحد أثناء ممارسة بعض الألعاب الرائعة مثل PUBG. بالإضافة إلى ذلك فإن عصا التحكم ومجموعة الأزرار متواجدة في المكان الصحيح بشكل مذهل لكي تتمكن من منافسة أعدائك والتغلب عليهم بسهولة شديدة.

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3- السماعة اللاسلكية Apple AirPods

سماعات Apple Airpods غنية عن التعريف، وهي ليست من أجل iPhone 12 فحسب، وإنما من أجل أي هاتف آيفون. ولكن نظراً لأن هاتف iPhone 12 لا يحتوي على أي سماعة سلكية أو لاسلكية فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للتفكير في سماعة Airpods والتي لديها القدرة على العمل المتواصل لمدة 5 ساعات مع صوت نقي ورائع لا يمكنك الحصول عليه بسهولة من أي سماعات خارجية.

حيث تحتوي السماعة على ميزة إلغاء الضوضاء ولكن لو كنت تريد ترقية حقيقية فمن الممكن التفكير في إصدار Pro وهي بالفعل تستحق فرق السعر عن الإصدار العادي منها.

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4- محطة الشحن اللاسلكية Ampere HyperCube

محطة الشحن اللاسلكية فريدة من نوعها. فهي لن تساعدك على شحن ثلاث أجهزة متوافقة مع Qi فحسب، وإنما ستساعدك أيضاً في الحصول على نوم أفضل وتعطيك ضوء الاستيقاظ لمساعدتك على النهوض من الفراش في الموعد المناسب.

تمتاز محطة الشحن بضوء هادئ يساعدك على النهوض في الموعد الصحيح. ولكن من الممكن أن تضبطها على تشغيل الموسيقى التي تفضلها أيضاً في هذا الموعد المحدد. تشتمل على ثلاث وسادات شحن لاسلكية بقدرة 10 واط وهذا يعني أن هاتفك قادر على استكمال عملية الشحن في غضون الليل. أفضل شيء في محطة Ampere HyperCube أنه يمكنك طيها بسهولة شديدة لكي تتمكن من وضعها في حقيبة سفرك والتنقل بها.

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5- حافظة Element Black Ops X3

على الرغم من أن سعرها مرتفع جداً وهذا في حالة إن وجدتها في بعض المتاجر الإلكترونية نظراً للاقبال الزائد على تلك الحافظة بالتحديد، ولكن ثق أن هذه الحافظة الحديدية مصنوعة من مواد تجعل هاتفك غير قابل “حرفياً” للكسر أو الخدش. فهي حافظة مصفحة وتتضمن مزايا إضافية مثل جراب لحفظ النقود أو بطاقة الائتمان أو كما أن غطاء الكاميرا الذي يمكنك سحبه في أي وقت سيحافظ على كاميرا الهاتف بشكل أفضل.

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6- حامل للسيارة طراز Belkin Car Vent Mount PRO with MagSafe

عندما تكون في سيارتك على الطريق يعد الحصول على إعداد مثالي من الأولويات وأهم الضروريات لكي تتمكن من مراقبة هاتفك والاطلاع على كل ما هو جديد دون أن يشكل الهاتف أي خطورة عليك. ولذلك حامل Belkin Car Vent Mount PRO المتوافق مع تقنية MagSafe سوف يجعل هاتفك متصل بشكل جيد جداً في الحامل وسيكون هاتفك في مرمى بصرك طوال الوقت ولن تضطر على الوقوف بالسيارة من أجل الاطلاع على الهاتف. بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على ميزة إدارة الكابلات لكي تتمكن من تنظيم كابلات أو أسلاك الشحن بعيداً عن مرمى بصرك وبشكل آمن.

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7- طقم الشحن المعياري Scosche BaseLynx Pro

طقم الشحن المعياري الجديد من ابل Scosche BaseLynx Pro يوفر لك القدرة على شحن هاتف IPhone 12 وبقية أجهزة آبل الاخرى. تحتوي لوحة الشحن على فتحات لمنافذ USB-A و USB-C من أجل شحن جميع أجهزة آبل المدعومة بسرعات عالية. تذكر أنك قادر على تخصيص لوحة الشحن حسب احتياجاتك ولكن هذا يكون قبل الطلب. على سبيل المثال يمكنك طلب لوحة شحن لاسلكية ولوحة شحن مغناطيسية لساعة Apple Watch ومحطة شحن عمودية.

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8- شاحن لاسلكي 3 في 1 Belkin MagSafe

الفكرة من وجود محطة شحن Belkin MagSafe أن توفر لك القدرة على شحن هاتف iPhone 12 وساعة Apple Watch وسماعات Airpods في وقت واحد وبسرعات عالية. يعتمد الشاحن على تقنية Magsafe ليضمن لك تأمين هاتفك أنه متصل بإحكام مع الشاحن وسوف يوفر شحن قدرته 15 واط للهاتف. ولذلك هذه المحطة تعتبر محطة شحن استثنائية من الناحية الجمالية والعملية على حد سواء.

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9- الحافظة الجلدية Apple iPhone Leather Wallet with MagSafe

محفظة Apple iPhone Leather Wallet تعتمد على تقنية MagSafe لكي تكون مربوطة بإحكام في ظهر هاتف iPhone 12 وبهذا الشكل يمكنك الاحتفاظ بالنقود أو بطاقة الائتمان في مكان آمن من الصعب فقدان أي منهما. تأتي المحفظة الجديدة بأربعة ألوان مختلفة والتي تشتمل على الأسود والأزرق والبني ولون الخشخاش.

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10- حامل شحن لاسلكي من الجلد طراز Native Union Dock

هذا الشاحن اللاسلكي غير مناسب لهاتف iPhone 12 فحسب، وإنما لجميع هواتف آيفون السابقة أيضاً. على الرغم أنه شاحن بسيط للغاية، ولكن شكله لطيف جداً ومعتمد من Qi ويدعم هواتف الأندرويد.

سرعة الشحن بقدرة 10 واط تقريباً. هذا الشاحن سيجعل هاتفك في وضع رأسي أثناء الشحن، وبالتالي من الممكن أن تستخدم الهاتف بالفعل وهو على الشاحن، على سبيل المثال يمكنك قراءة الإشعارات أو الرد على المكالمات الهاتفية باستخدام الميكروفون أثناء وجود الهاتف على الشاحن.

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