رسميًا – الكشف عن هاتف جالكسي A22 بإصدارين مختلفين وبمزيج مميز من المواصفات

سلسلة جالكسي A هي واحدة من أكثر سلاسل الهواتف نجاحًا عالميًا، ضمن هذه السلسلة تقدم سامسونج هواتف بمواصفات مثالية في مقابل تسعير مقبول جدًا من شركة بحجم سامسونج! والآن بدأت هذه السلسلة في النضوج بشكل كامل حيث انتشرت شبكات الجيل الخامس ضمن هواتفها، وهو أمر مهم لملايين المستخدمين حول العالم! هاتف جالكسي A22 يأتي مع شبكات الجيل الخامس بالرغم من أنه هاتف منخفض جدًا في الترتيب ضمن هواتف جالكسي A الأخرى، وفي هذا المقال نشارككم التفاصيل.

مواصفات هاتف جالكسي A22 بإصداريه المختلفين

سامسونج قد قامت بتصرف غريب قليلًا هذا العام، حيث أنها كشفت عن إصدارين مختلفين تمامًا من الهاتف، أولهم هو إصدار الجيل الخامس 5G والذي سيعتمد على معالج Dimensity 700، في حين أن هذا الإصدار سيوفر ذواكر تصل إلى 8 / 128 جيجابايت وستكون هناك خارات أقل بدون شك.

سيأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.6 بوصة، وهي شاشة ستدعم تردد 90 هيرتز، لكن السيء حول هذه الشاشة هو أنها تأتي من نوع TFT وهو النوع الأسوأ ضمن الأنواع المتاحة حاليًا! هذا في حين أن البطارية هنا ستأتي بسعة 5,000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 واتّ، إلى جانب مستشعر بصمة في جانب الهاتف، الكاميرات هنا تنقسم لكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، كاميرا رئيسية خلفية بدقة 48 ميجابيكسل، كاميرا واسعة بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

سامسونج قد كشفت عن إصدار مغاير من الهاتف مع نفس الاسم، لكن هذا هو إصدار شبكات الجيل الرابع 4G، أي الإصدار الذي لا يدعم شبكات الجيل الخامس، وهنا نجد شاشة بقياس 6.4 بوصة من نوع أموليد وليس TFT إلى جانب معالج Helio G80 من شركة ميدياتك أيضًا.

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل، والخلفية رباعية العدسات بدقة 48+8+2+2 ميجابيكسل، وهو أمر غريب قليلًا، حيث أن إصدار شبكات الجيل الرابع ينبغي أن يكون الإصدار الأقل! لكن هنا نجد أن هذا الإصدار يأتي مع أربع كاميرات وشاشة أموليد على عكس الإصدار السابق.

من ناحيتها، شاركت سامسونج إنفوجرافيكس توضّح مواصفات الهاتفين بشكل أكثر وضوحًا وكأن الشركة تعلم أنها جعلت الأمور صعبة على المستخدمين! وعلى أي حال، نشارككم: