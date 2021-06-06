رسميًا – الكشف عن هاتف جالكسي A22 بإصدارين مختلفين وبمزيج مميز من المواصفات

سلسلة جالكسي A هي واحدة من أكثر سلاسل الهواتف نجاحًا عالميًا، ضمن هذه السلسلة تقدم سامسونج هواتف بمواصفات مثالية في مقابل تسعير مقبول جدًا من شركة بحجم سامسونج! والآن بدأت هذه السلسلة في النضوج بشكل كامل حيث انتشرت شبكات الجيل الخامس ضمن هواتفها، وهو أمر مهم لملايين المستخدمين حول العالم! هاتف جالكسي A22 يأتي مع شبكات الجيل الخامس بالرغم من أنه هاتف منخفض جدًا في الترتيب ضمن هواتف جالكسي A الأخرى، وفي هذا المقال نشارككم التفاصيل.
مواصفات هاتف جالكسي A22 بإصداريه المختلفين
سامسونج قد قامت بتصرف غريب قليلًا هذا العام، حيث أنها كشفت عن إصدارين مختلفين تمامًا من الهاتف، أولهم هو إصدار الجيل الخامس 5G والذي سيعتمد على معالج Dimensity 700، في حين أن هذا الإصدار سيوفر ذواكر تصل إلى 8 / 128 جيجابايت وستكون هناك خارات أقل بدون شك.
سيأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.6 بوصة، وهي شاشة ستدعم تردد 90 هيرتز، لكن السيء حول هذه الشاشة هو أنها تأتي من نوع TFT وهو النوع الأسوأ ضمن الأنواع المتاحة حاليًا! هذا في حين أن البطارية هنا ستأتي بسعة 5,000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 واتّ، إلى جانب مستشعر بصمة في جانب الهاتف، الكاميرات هنا تنقسم لكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، كاميرا رئيسية خلفية بدقة 48 ميجابيكسل، كاميرا واسعة بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل.
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