كل ما يلزمك معرفته عن تطبيق الرقابة الأبوية من جوجل Family Link

سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال كل ما يلزمكم معرفته عن تطبيق الرقابة الأبوية من جوجل. مما لا شك فيه أن هواتفنا الذكية لها استخدامات كثيرة مفيدة ونافعة، وتعتبر سيلة مثالية سواء من أجل التعليم أو الترفيه أيضاً، ولكن للأسف الشديد من الممكن أن تكون خطيرة جداً في نفس الوقت وخاصة على الأطفال والمراهقين الذين بدأوا وكأنهم يدمنون الهاتف بشكل خاص.

ربما لا تجد في الأمر خطورة، ولكن تأكد أن قضاء أطفالك فترة زمنية طويلة أمام الهاتف والتعرض لرؤية محتوى غير لائق من الممكن ألا يكون في مصلحتهم وسلامتهم الشخصية. ولذلك تعتبر تطبيقات الرقابة الأبوية هي خيارك الوحيد الآمن للاطمئنان على سلامة أبناؤك وتتبع نشاطهم والمحتوى الذين يتعرضون له والتطبيقات التي يستخدمونها وجهات الاتصال التي تتواصل معهم بل وحتى معرفة كل ما يدور بينهم وبين أصدقائهم على أشهر تطبيقات الدردشة الآمنة والتوصل الاجتماعي.

ولكن الجانب السلبي الوحيد في هذه التطبيقات أن جميعها مدفوعة الأجر وباشتراكات شهرية غالية الثمن. بالإضافة إلى ذلك جوجل لا تسمح بوجودها على المتجر لأنه يتم استخدامها كثيراً في عمليات التجسس ومراقبة الأخرين. وبالتالي لم يكن هناك خيار أمام جوجل سوى تطوير تطبيق الرقابة الأبوية Family Link

ما الذي يمكنك فعله على تطبيق Family Link

إن تطبيق Family Link من جوجل يسمح للآباء بمراقبة نشاط أبنائهم على هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS والحواسيب التي تعمل بنظام ChromeOS. يمكن للآباء إدارة التطبيقات التي يمكن لأطفالهم استخدامها أو تنزيلها من على المتجر وتعيين وقت لشاشة القفل وإغلاق الهاتف وتتبع موقعهم.

جدير بالذكر أن تطبيق Google Family Link لا يقوم بحظر المحتوى الغير لائق، ولكن بعض التطبيقات الأخرى لها خيارات تصفية خاصة بها مثل تطبيق جوجل كروم وستتمكن من العثور على خيارات التصفية تلك من داخل تطبيق Family Link. أيضاً وضع تقييد المحتوى على يوتيوب هو وضع اختياري ويمكن استخدامه لتصفية محتوى كبار السن، ومع ذلك لأن جوجل تعلم جيداً أن هذه الخيارات لا تعمل بشكل مثالي فمن الممكن أنها تجعل المحتوى المناسب لكبار السن فقط يمر دون أن يظهر لأطفالك على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية.

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من السهل تنزيل تطبيق Family Link على هاتفك الآيفون أو الاندرويد. وسوف يتطلب منك تسجيل الدخول بحسابك على جوجل أثناء عملية الإعداد، وبعد تسجيل دخولك، ينبغي أن تنشئ حساب جديد لطفلك من خلال النقر على أيقونة (+) من الركن العلوي. والآن احضر هاتفك ابنك وقم بتنزيل التطبيق على الهاتف ثم قم بتسجيل الدخول واتبع التعليمات التي تظهر أمامك على الشاشة.

يمكنك الآن تصفية محتوى مواقع الإنترنت التي يمكن لأبنك زيارتها عندما يكون متصل بالإنترنت ويمكنك حتى التحكم فيما يمكن للأطفال البحث عنه. من الممكن أن تسمح بجميع المواقع ماعدا بعض المواقع أو السماح لمواقع بعينها. بمعنى أنه من الممكن أن تقوم بحظر المواقع التي تحتوي على محتوى خاص بكبار السن والتطبيقات التي يمكن تنزيلها من على متجر جوجل بلاي.

من الممكن أن تقوم بحظر إمكانية تنزيل أي تطبيق على هاتف ابنك ومن الممكن أن تقوم بحظر أي عمليات شراء من داخل التطبيقات. أيضاً سوف تحصل على إشعار على هاتفك عندما يقوم أحد أبناؤك بتنزيل تطبيق على هاتفه، وهذا يعني أنه من الممكن أن تسمح له بتنزيل أي تطبيق طالما ستكون أنت المشرف وستعرف بالضبط ما الذي يبحث عنه ابنك ومن الممكن أن ترفض هذا التطبيق.

إدارة الوقت

من الممكن أن تقوم بتعيين وقت النوم لطفلك لكي يتم إغلاق الهاتف بشكل تلقائي. من داخل التطبيق حدد الملف الشخصي الخاص بطفلك واختر الحد اليومي وانقر فوق إعداد وتحرير وهكذا انتهى الأمر. أيضاً يمكنك إغلاق الهاتف عن بُعد وهي وسيلة مثالية عندما تريد لطفلك أن يذهب مباشرة إلى النوم أو للمذاكرة وإنجاز أي واجبات مدرسية.

تتبع الموقع

باستخدام تطبيق Family Link ستكون مطمئناً دائماً على أبناؤك حتى بدون أن تتواصل معهم وتزعجهم بكثرة اتصالك عليهم. فقط قم بتشغيل التطبيق ثم حدد حساب ابنك وانقر فوق الموقع ثم انقر فوق إعداد وانقر فوق تشغيل. بمجرد أن تقوم بذلك سيحتاج التطبيق لفترة زمنية حتى يتعرف التطبيق على مكان تواجد ابنك بالتحديد.

في بعض الحالات قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً يتخطى 30 دقيقة. للأسف لا توجد ميزة توضح لك عندما يخرج ابنك عن نطاق الموقع الجغرافي الذي تقوم انت بتحديده مثل تطبيقات الرقابة الأبوية الأخرى. ولكن على الأقل هو كافي لكي تتمكن من تتبعه طول الوقت.

كلمة أخيرة عن تطبيق Family Link

لحسن الحظ أن تطبيق Family Link مجاني بالكامل، وليس فقط ذلك، بل يمكنك تنزيله على هاتفك الاندرويد أو الآيفون وهو يعمل كالسحر ودون أدنى مشكلة على نظامي التشغيل. أيضاً التطبيق متوافق مع الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وحواسيب نظام ChromeOS.

الجانب السلبي الوحيد أنه بالتأكيد ليس بنفس تقنية تطبيقات الرقابة الأبوية الشاملة ولا يعمل على تسجيل المواقع التي يزورها أطفالك وغير قادر على مراقبة الرسائل النصية وليس لديه أي إشراف على تطبيقات الدردشة الأكثر استخداماً. ولكن في النهاية هو تطبيق يستحق التجربة ومن الممكن أن يوفر لك راحة البال والطمأنينة على أطفالك وأن تتأكد أن الأمور معهم على ما يرام بشكل دائم.