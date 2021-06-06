تحسّن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أكد مصدر طبي من المستشفى الذي تُعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، تحسّن صحتها خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر إنّ الأطقم الطبية الموجودة معها تراقب حالتها الصحية لحظة بلحظة، وتُقدّم لها الرعاية الكاملة.

وأشار المصدر إلى أنّ الفنانة المصرية انتصرت على فيروس كورونا، لكنّها لا تزال تعاني من بعض المضاعفات.

وكانت الفنانة المصرية قد دخلت المستشفى منذ أكثر من شهر، وذلك بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصويرها مسلسل “عالم موازي”، والذي تم إيقاف العمل به.

يُذكر أنّ عائلة الفنانة المصرية أخفت عنها نبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي في مايو الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك لكي لا تتدهور حالتها الصحية.

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