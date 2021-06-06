تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات أساسية لكافة الاستخدامات اليومية وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق كنز الحديث الشريف

كنز كلمات الحديث الشريف يقدم لك التحدي في مراجعة وتذكر نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتمد التطبيق على أسلوب ألعاب الذاكرة من أجل حفظ الأحاديث المختلفة وسهولة استرجاعها دون مجهود وبطريقة تحفيزية. يحتوي التطبيق على أكثر من 50 مرحلة مختلفة وأكثر من 500 حديث مع تحديث مستمر للمحتوى داخل التطبيق.

السعر : مجاني

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تطبيق Blink – ويدجت المفكرة الشخصية

هو ويدجت مميز يمكنك من كتابة ما يجول بخاطرك أو ما تود القيام به وتثبيت ذلك على الشاشة الرئيسية. التطبيق يتيح لك الكتابة بشكل مختصر سواء عبر لوحة المفاتيح أو صوتياً مع إمكانية التعديل بشكل سريع على ما تقوم بكتابه.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق One Daily Planner للتخطيط ليومك

هو تطبيق يتيح لك تخطيط حياتك اليومية، التطبيق يقسم اليوم من خلال رسم بياني دائري إلى 24 ساعة، وتحديد وقت محدد لكل نشاط يومي، كما يمكنك تثبيت الشكل البياني على هيئة ويدجت إلى الشاشة الرئيسية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Camera Math لحل المسائل الحسابية

هل تحاول حل مساءلة رياضية ما لك أو لطفلك أثناء المذاكرة؟ كل ما عليك هو استخدام هذا التطبيق لتصوير المساءلة الحسابية أو المعادلة الرياضية وسوف يقوم التطبيق بالتعرف عليها وحلها، وبيان خطوات الحل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Lilium – لإدارة أموالك ونفقاتك الشخصية

تطبيق مميز يمكنك من إدارة نفقاتك والتحكم بها من خلال إدخال راتبك الشخصي وتحديد الميزانية الشهرية والنفقات المختلفة في كافة نواحي الحياة. التطبيق سوف يسهل عليك تتبع نفقاتك ومعرفة أين يذهب راتبك ومساعدتك على الإدخار.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق MP3Converter لتحويل الفيديو إلى صوت

هو تطبيق يتيح لك تحويل أي فيديو (بصيغ الفيديو المختلفة) إلى صوت بصيغة MP3 أو صيغة صوت أخرى مع خيارات مختلفة للتحكم بجودة الصوت وحجم الملف الصوتي.

السعر : مجاني لفترة محدودة