راكب غاضب يُجبر طائرة على الهبوط

أُجبرت طائرة أمريكية متجهة من لوس أنجلوس الأمريكية على الهبوط اضطرارياً في مطار مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو، بسبب راكب غاضب.

وقال أحد مسؤولي المطار إنّ الرحلة رقم 386 التابعة لشركة ديلتا، طلبت الهبوط الاضطراري بالمطار، بعد قيام أحد الركاب بمحاولة الدخول لقمرة القيادة.

وأكد المسؤول أنّ الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يصرخ” أوقفوا الطائرة”.

وقال شهود عيان إنّهم تمكنوا من الإمساك به قبل وصوله لقمرة القيادة، حيث تم ربط قدميه ويديه بشريطٍ لاصق ريثما تصل الشرطة.

يُذكر أن الحادث أثار قلق ركاب الطائرة الذين عاشوا لحظات عصيبة، بسبب تصرف الشخص الغاضب.

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