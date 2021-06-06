منوعات

راكب غاضب يُجبر طائرة على الهبوط

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أُجبرت طائرة أمريكية متجهة من لوس أنجلوس الأمريكية على الهبوط اضطرارياً في مطار مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو، بسبب راكب غاضب.

وقال أحد مسؤولي المطار إنّ الرحلة رقم 386 التابعة لشركة ديلتا، طلبت الهبوط الاضطراري بالمطار، بعد قيام أحد الركاب بمحاولة الدخول لقمرة القيادة.

وأكد المسؤول أنّ الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يصرخ” أوقفوا الطائرة”.

وقال شهود عيان إنّهم تمكنوا من الإمساك به قبل وصوله لقمرة القيادة، حيث تم ربط قدميه ويديه بشريطٍ لاصق ريثما تصل الشرطة.

يُذكر أن الحادث أثار قلق ركاب الطائرة الذين عاشوا لحظات عصيبة، بسبب تصرف الشخص الغاضب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك