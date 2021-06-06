“كندا حنا” تنضم لقائمة منتقدي مسلسل “الكندوش”

انضمت الفنانة السورية “كندا حنا” لقائمة الفنانين الذين انتقدوا مسلسل الكندوش، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

حيث نشرت الفنانة السورية على حسابها في إنستغرام مقطع فيديو من كواليس العمل، تظهر فيه وهي ترقص رفقة الفنانة صباح الجزائري والفنان حسام تحسين بك كاتب العمل.

وقالت إنّها تؤيد الانتقادات التي طالتها بعد أدائها شخصية أمل، وقالت إنّ الشخصية كانت صامتة معظم الوقت ولا تتكلم.

وانتقدت النجمة السورية مخرج العمل سمير حسين، وقالت إنّ العمل الذي ظهر على الشاشة لا يشبه النص الذي كتبه حسام تحسين بك، وعبّرت عن سعادتها لحديث حسام تحسين بك حول الأمر في اللقاء الذي أجري معه.

وكان مسلسل الكندوش قد تعرّض لانتقادات شديدة من المتابعين ومن نجوم العمل الذين شاركوا فيه، وذلك بسبب بطء الأحداث وعدم وجود حبكة.

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