لهذه الأسباب لا تُقدِموا الماء لحديثي الولادة

دعت القابلة الألمانية فرانسيسكا شفيشتنبرج الأهالي، لعدم تقديم الماء للأطفال حديثي الولادة.

وقالت إنّ تقديم الماء للأطفال قبل سن الـ6 سنوات، قد يؤدي لإصابتهم بالتسمم الغذائي الذي يُهدد حياتهم.

وقالت إنّ أعراض هذا المرض تظهر من خلال القيء، الحمى، والإسهال، ودعت الأهالي لاستشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض.

وأكدت أن حليب الأم يكفي الطفل الرضيع، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأشارت لإمكانية ملاحظة عطش الطفل من خلال تصرفاته، فإذا كان يلعق بلسانه أو يمص أصابعه أو يشعر بالقلق بشكلٍ عام، فهذا دليل على عطشه وحاجته لحليب الأم.

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