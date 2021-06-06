أمريكية تموت مشردة رغم امتلاكها 800 ألف دولار!

لم تكن الأمريكية كاثي بون والتي توفيت مشردة بلا مأوى، تعلم بامتلاكها مبلغ 800 ألف دولار أمريكي في البنك.

وقال والدها إنّ ابنته البالغة من العمر 49 عاماً والتي كانت تعيش في ولاية أوريغون الأمريكية، ورثت عن والدتها التي توفيت في العام 2016 مبلغ 800 ألف دولار.

وأشار إلى أنّه حاول البحث عنها من أجل تسليمها الورثة لكنّه لم يعثر عليها، وأكد أنّه تخلى عنها بسبب إدمانها على المخدرات، ومعاناتها من مشكلات عقلية.

وعبّر والدها عن حزنه لوفاتها مشردة رغم امتلاكها لثروة كبيرة، كانت ستُحول حياتها بشكلٍ كامل لو حصلت عليها.

وأكد مسؤول في وزارة أراضي الدولة التي نقلت الأموال إليها، أنّ ممثل الشخص ومحامي التركة بذلوا جهداً كبيراً للعثور على المرأة دون جدوى.

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