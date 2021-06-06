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مايكروسوفت تزوّد متصفح Edge بميزات Explorer

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية إنّها ستزود متصفح Edge بوضع IE، والذي يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى متصفحها الشهير Explorer والذي أعلنت إيقافه وعدم تحديثه.

وتهدف الشركة الأمريكية من هذا الأمر، لمساعدة الأشخاص الراغبين باستخدام تطبيقات قديمة لا تعمل بشكلٍ متوافق مع المتصفحات الحديثة.

وقالت إنّ وضع IE الموجود في Edge يحاكي متصفح Explorer لكنّه أكثر أماناً منه.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن إيقاف تشغيل متصفح Explorer بدءًا من 15 يونيو 2022، حيث لن يعمل المتصفح بعد هذا التاريخ على Windows 10.

يُذكر أنّ مايكروسوفت ستُقدم ضماناً لوظيفة وضع IE في Edge حتى عام 2029 على أقل تقدير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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