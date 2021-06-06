سامسونغ تُطلق مكنسة كهربائية لاسلكية بتصميم نحيف

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن مكنسة لاسلكية بتصميم نحيف، أطلقت عليها Bespoke Slim.

وستعمل المكنسة الجديدة بمحرك يدعم الشفط بقوة أكثر من 150 واط، وستدعم تنظيف الأسطح الملساء عبر فرشاة تصميم نحيفة تدعم 1500 دورة في الدقيقة الواحدة، وتعمل على تنظيف الزوايا الصعبة بكفاءة عالية.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية مكنستها ببطارية تعمل لمدة 50 دقيقة في الوضع العادي، و25 دقيقة في الاستخدام المكثف.

وستحتوي المكنسة على نمط ماكس بعمر شحن 5 دقائق، والذي يدعم إزالة الأتربة دون الحاجة للانحناء، وعلى شاشة Straduts LED أن تدعم المستخدم في مراقبة حالة البطارية والمكنسة.

وأشارت سامسونغ لأنّ المكنسة ستنطلق بضمان مدى الحياة للإصلاح المجاني، لكنّ هذا الضمان سيقدم بتكلفة إضافية.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطرح المكنسة الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر يتراوح ما بين 495 و593 دولارا أمريكيا.

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