“آيسر” تُبهر عشاق الألعاب بحاسوبها الجديد

كشفت شركة آيسر التايوانية عن حاسوب جديد بمواصفات تناسب عشاق الألعاب، أطلقت عليه Swift X.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالجات AMD Ryzen من الجيل الخامس، وببطاقة رسوميات GeForce RTX 3050Ti وهذا ما يجعله قادراً على تشغيل الألعاب بكل سلاسة.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 14 بوصة، ودقة عرض Full HD، ودرجة سطوع 300 نيت، وتغطية نطاق الألوان SRGB بنسبة 100%.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع SSD مقاس 1 تيرا، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ16 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 59 واط تعمل لمدة 17 ساعة متواصلة، منفذ USB-C، منفذ USB-A، مخرج HDMI، وماسح بصمة.

يُذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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