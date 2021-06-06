كورونا يخطف حياة المخرج السوري محمد أتاسي

فُجِعَ الوسط الفني السوري برحيل المخرج محمد فردوس أتاسي عن عمرٍ يناهز 79 عاماً، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

ونعت نقابة الفنانين السوريين المخرج الراحل الذي اكتشفت إصابته بالفيروس قبل حوالي 5 أيام، ليتم بعدها نقله للمستشفى نظراً لخطورة حالته.

ونعى عدد كبير من الفنانين السوريين أمثال مصطفى الخاني، سلاف فواخرجي، قاسم محلو، وائل رمضان، كاريس بشار، يارا صبري وغيرهم المخرج الراحل، وتذكروا أعمالهم وذكرياتهم معه.

ويُعد المخرج المولود في مدينة حمص السورية عام 1942، واحداً من أهم المخرجين في الدراما السورية، حيث درس الإخراج السينمائي في تشيكوسلوفاكيا، لينضم بعدها لنقابة الفنانين في العام 1971.

وكان المخرج الراحل قد بدأ مسيرته في عالم الإخراج عام 1976، بإخراجه مسلسل البيادر، ونال خلال حياته مجموعة من الجوائز والتكريمات في عددٍ من المهرجانات العربية والدولية.

يُذكر أنّ محمد فردوس أتاسي أخرج خلال مسيرته عددا كبيرا من المسلسلات والمسرحيات أهمها مذكرات عائلية، الطبيبة، ياقوت الحموي، المحكوم، ثلوج الصيف، وغيرها.

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