غضب عارم في إيطاليا بعد محاولة تهريب رمال “سردينيا”

فرضت السلطات الإيطالية غرامات باهظة على 41 سائحاً، حاولوا سرقة رمال وأصداف من شاطئ جزيرة سردينيا الإيطالية.

وقالت الشرطة إنّها اكتشفت الأمر بسبب المنشورات التي قام السياح بنشرها على الإنترنت، والتي عرضوا من خلالها رمالا وأصدافا قاموا بجمعها من منطقة المنتجعات الفاخرة على طول ساحل الزمرد الإيطالي.

وأشارت الشرطة لمصادرتها أكياساً من الرمال والأصداف والصخور التي كان السياح يستعدون لأخذها معهم، وقالت إنّها فرضت عليهم غرامات تراوحت قيمتها ما بين 500 و3000 يورو، وأعادت الرمال إلى الأماكن التي سرقت منها.

يُذكر أنّ سكان المدينة عبّروا عن غضبهم من تصرف السياح، وقالوا إنّ هذه السرقات خطرة، ووصفوها بحالة طوارئ بيئية.

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