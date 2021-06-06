مدينة صينية تستنفر لمواجهة قطيع من الفيلة

استنفرت السلطات الصحية في مقاطعة يوننان الواقعة جنوب الصين، بسبب قطيع من الفيلة الآسيوية، دخل مدينة كونمينغ عاصمة المقاطعة.

وقال مصدر مسؤول إنّ القطيع المُكون من 15 فيلاً وصل يوم السبت الماضي إلى بلدة شييانغ ذاتية الحكم، قبل أن يصل لاحقاً إلى حي جيبننغ بمدينة كونميغ.

وأكد المصدر المسؤول قيام السلطات المحلية بتسيير 14 طائرة مسيرة، وحشد 110 مركبات وحوالي 510 أشخاص؛ من أجل منع القطيع من دخول المدينة، وتوجيهه نحو الجهة الجنوبية الغربية منها.

وقالت السلطات الصينية إنّ الفيلة قطعت حوالي 500 كيلو متر، من موطنها الأصلي في غابات شيشوانغباننا إلى مدينة كونمينغ.

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