“غارمن” تُطلق ساعة تُغني عن الهواتف الذكية

كشفت شركة غارمن الأمريكية عن ساعتين جديدتين بمواصفات مميزة، أطلقت عليهما Forerunner 55 و Forerunner 945LTE.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ ساعة Forerunner 945LTE ستفسح المجال أمام الرياضيين للاستغناء عن الهواتف الذكية، حيث تساعد وظيفة LTE الموجودة فيها المستخدم على الاتصال مع أصدقائه بشكلٍ دائم، بالإضافة لإمكانية تحديث السرعات والمسافات المقطوعة تلقائياً عن طريق إصدار الحدث المباشر.

وستحتوي هذه الساعة على وظائف التتبع المعروفة التي تتواجد عادةً في ساعات غارمن، كقياس معدل نبضات القلب، تشبع الأوكسجين، وغيرها من الوظائف الأخرى.

كما ستضم بطارية تجعلها تعمل لأسبوعين في وضع الساعة الذكية، و35 ساعة في وضع GPS.

أما بالنسبة للساعة Forerunner 55 فستأتي بنطاق وظائف أقل من الساعة السابقة، وستحتوي على بطارية تعمل لـ20 ساعة في نمط GPS.

يُذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد طرح الساعتين الجديدتين في الأسواق العالمية، ولا عن سعرهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية