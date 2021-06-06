بنغلادش توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني

في إطار سعيها لوضع حدّ لانتشار فيروس كورونا، وافقت السلطات الصحية في بنغلاديش على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني لتطعيم سكان البلاد ضد الفيروس السريع الانتشار.

وقالت المديرية العامة لإدارة الدواء، إنّ شركة إنسبتا المحدودة للقاح ستكون الوكيل المحلي لاستيراد اللقاح للبلاد.

وكانت بنغلاديش قد وافقت على منح اللقاح الصيني ميزة الاستخدام الطارئ بعدما توقفت حملة التطعيم ضد كورونا في أبريل الماضي، بسبب قلة الجرعات الواردة من الهند بسبب الحظر الهندي على صادرات اللقاح.

وأشارت الوكالة لأنّها وضعت خطة لشراء 15 مليون جرعة من اللقاح الصيني، خلال الشهر الماضي.

يُذكر أنّ بنغلاديش سجلت منذ انتشار الوباء فيها أكثر من 809 آلاف إصابة، وأكثر من 12 ألف وفاة.

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