مخرج مصري يكشف تفاصيل فيلم موسى

بدأ المخرج المصري “بيتر ميمي” الترويج لفيلمه الجديد موسى، والذي يُعد أول فيلم روبوت في الوطن العربي، وذلك من خلال نشره صورة من كواليس الفيلم على حسابه الرسمي في إنستغرام.

وعلّق بيتر ميمي على الصورة بالقول: بعد 4 سنوات من التحضير والتصوير والغرافيكس، والمناقشات مع المهندسين والأطباء من أجل إظهار العمل بالصورة المطلوبة.

وقال المخرج المصري إنّه بدأ العمل على هذا الفيلم في العام 2017، وأنّه عمل مع فريق العمل على جعله شيئا جديدا ومختلفا.

وتوجه المخرج في نهاية منشوره بالشكر لشركات الإنتاج التي تحمست للمشروع ودعمته.

يُذكر أنّ المخرج المصري أخرج في الموسم الرمضاني الماضي الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، والذي حقق نجاحاً كبيراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية