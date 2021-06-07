لعبة Valorant قادمة رسميًا لمنصة الهواتف الذكية لتشكل طفرة لهذه المنصة!

واحدة من أهم الأحداث التي حصلت في عالم الألعاب في الآونة الأخيرة هي وصول لعبة League of Legends الغنية عن التعرءف لمنصة الهواتف الذكية تحت اسم Wild Rift، وهي اللعبة التي تطورها شركة Riot Games المعروفة، وإلى جانبها فالشركة تطور أيضًا لعبة Valorant والتي تعد من أكثر ألعاب التصويب نجاحًا على الإطلاق في الوقت الحالي، وها هي قادمة للموبايل.

لعبة Valorant قادمة رسميًا لمنصة الهواتف الذكية

الشركة قد أكدت في وقت سابق أنها تحضر نسخ لأجهزة الألعاب PS وXbox من اللعبة، وهذا لكونها متاحة حصريًا في الوقت الحالي للـPC، واليوم يتم تأكيد معلومات وصولها لمنصة الهواتف الذكية أيضًا، وإن كنت لم تسمع بهذه اللعبة من قبل فهي لعبة تصويب مستوحاة من CS: GO وغيرها لكن مع رسوميات كرتونية بعض الشيء.

اللعبة ليست لعبة تصويب وإطلاق نيران فقط، بل أنها تحتاج لك التخطيط لطريقة لعبك مع الاختيار بين نوعيات عديدة من الشخصيات التي يأتي كلًا منها بقدرات معينة، أي أن اللعبة تعتمد في الأساس على التخطيط والعمل الجماعي مع الفريق، وهذه العناصر تجعها مثالية لمنصة الهواتف الذكية.

رئسة فريق التطوير الخاص باللعبة أكدت رسميًا أن اللعبة قادمة إلى الهواتف الذكية في وقت قريب جدًا، وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الشركة قدوم اللعبة للمنصة من الأساس، ونتذكر مدى نجاح لعبة League of Legends: Wild Rift التي أطلقتها الشركة للهواتف الذكية، ونتمنى أن تأتي لعبة Valorant بنفس الجودة.

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