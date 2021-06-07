أبل ستطلق تطبيق خاص بمتعقب AirTag لهواتف أندرويد

أطلقت أبل متعقبها AirTag منذ أسابيع معدودة، وكان هذا هو الإطلاق المنتظر منذ سنوات، وقد ضمن هذا الجهاز الصغير نجاحه نظرًا لأنه يعتمد في الأساس على شبكة هواتف ومنتجات أبل المنتشرة في كل مكان حول العالم! لكن يظهر أن أبل لن تكتفي بذلك، حيث أنها أكدت قدوم تطبيق AirTag للاندرويد!

ما الذي سيقدمه تطبيق AirTag للاندرويد

متعقب أبل يتم إرفاقه أو إلصاقه بأي من منتجاتك ومتعلقاتك، مثال على ذلك ميدالية المفاتيح الخاصة بك أو حقيبتك الشخصية، ويمكنك من خلال الآيفون الخاص بك أن تَتَتبّع منتجاتك الملصوق بها المتعقب، لكن في حالة أنك فقدت أحد منتجاتك فلن يمكن تعقبها بالطريقة العادية! وبدلًا من ذلك سيتم تعقبها بالاعتماد على شبكة منتجات أبل في كل مكان في المدينة.

بالطبع كل شيء له وجه قبيح، وهذا يحدث أيضًا مع متعقب AirTag، حيث أنه سيُعد أداة مثالية لتتبع الأشخاص أيضًا دون علمهم! وذلك حيث يمكنك وضع المتتبع في حقيبة صديقك دون علمه، ومن ثم يمكنك أن تعلم كل الأماكن التي يذهب إليها!

أبل لديها حل لهذه المشكلة، حيث أنك وإن كنت محاطًا بأي أجهزة AirTag غير تابعة لك وغير مرتبطة بمنتجاتك فسيصلك إشعار على الآيفون الخاص بك ينبهك بذلك، لكن ماذا إن كنت تستخدم أندرويد فقط! هذا هو سبب إطلاق تطبيق AirTag للاندرويد، حيث أنه سيعمل على تحديد ما إذا كان هناك أجهزة AirTag محيطة بك بشكل مستمر أو لا، ومن ثم ينبهك بذلك.

لا نعرف بعد ما إذا كان هذا التطبيق سيقدم مميزات أخرى أو لا! يمكن لهذا التطبيق أن يحول أجهزة أندرويد لجزء مصغر من شبكة Find My الخاصة بأبل! وهذا سيكون مكسب ضخم للشركة، لكن هل توافق قوقل على ذلك؟

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