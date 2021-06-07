ماذا نتوقع من مؤتمر أبل للمطورين؟

تستعد شركة أبل الأمريكية لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC)، والذي سيكون افتراضيًا عبر الإنترنت هذا العام أيضًا، وذلك اليوم الاثنين السابع من يونيو الجاري، وتستعد الشركة للإعلان عن عدد من البرامج لأجهزتها المختلفة لاسيما أجهزة آيفون.

وككل عام، من المتوقع أن يكون الإعلان الأكبر عن نظام التشغيل لهواتف آيفون iOS 15 ، بالإضافة إلى نظام تشغيل أجهزة آيباد iPad OS وأنظمة تشغيل أخرى مع توقعات بأن تعلن الشركة عن بعض المنتجات الجديدة.

وعلى غرار العام الماضي، سيأتي التحديث الجديد لنظام iOS، حيث أفادت العديد من التقارير بأن النظام سيسمح للمستخدم بضبط الإعدادات حسب نشاط المستخدم، على سبيل المثال يمكن تخصيص إعدادات معينة للإشعارات عندما يكون المستخدم في العمل أو يقود السيارة أو نائمًا.

ومن المتوقع أن يكون هناك مميزات إضافية لتطبيق التراسل iMessage، بحيث يصبح أكثر تنافسية مع تطبيقات التراسل الفوري الأخرى، مثل واتساب وتيليغرام وغيرها من التطبيقات، كما ستقوم أبل بإضافة قائمة خاصة تسمح للمستخدمين بالتعرف على التطبيقات التي تجمع بياناتهم.

كما ستُصدر الشركة تحديثًا لنظام تشغيل أجهزة آيباد على الأرجح سيحمل اسم iPad OS 15، ويُتوقع أن يتم إضافة ميزة إمكانية إضافة أدوات مستخدم جديدة (Widgets) مثل تطبيقات الوقت والطقس والخرائط.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن أبل ستكشف عن تحديثات لأنظمة أخرى مثل MacOS لأجهزة الماك، وWatchOS لساعات أبل المتميزة، وتحديث لنظام tvOS أيضًا.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن أبل ستخالف سياستها هذا العام، وتعلن عن ماك بوك برو، علمًا بأنها لا تعلن عن منتجات مادية خلال مؤتمر المطورين.

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