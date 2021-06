أغنى رجل في العالم يُسافر إلى الفضاء

يذهب أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، إلى الفضاء في أول رحلة بطاقم من New Shepard، وهي سفينة صاروخية صنعتها شركته الفضائية بلو أوريجين Blue Origin.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، عبر مقطع فيديو على “إنستغرام”، عن سفره إلى الفضاء في أول رحلة تنظمها شركة “بلو أوريغين”.

وقال إنه وشقيقه مارك سيطلقان إلى الفضاء في 20 يوليو على متن صاروخ بنته شركة الفضاء “”بلو أوريغين” (Blue Origin) التابعة لبيزوس.

وتم تحديد موعد الرحلة في 20 يوليو، أي بعد 15 يومًا فقط من استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

بيزوس في تدوينة عبر إنستغرام: "منذ أن كنت في الخامسة من عمري، حلمت بالسفر إلى الفضاء. وأقوم بهذه الرحلة مع أخي في 20 يوليو".

وأعلنت الشركة في مايو الماضي، أنها ستستهدف هذا الموعد لأول رحلة مأهولة، لكنها لم تقل أن بيزوس نفسه سيشارك فيها.

وسينطلق الصاروخ من الأرض، وبمجرد وصوله إلى خط كارمان، على ارتفاع 100 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، ستنفصل الكبسولة عن الداعم، ما يسمح لمن بداخلها برؤية انحناء الأرض وتجربة انعدام الوزن. وبعد ذلك، ستهبط المركبة المعززة والكبسولة بشكل منفصل، مع هبوط الكبسولة في صحراء غرب تكساس بمساعدة المظلات.

وسينضم بيزوس، الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في الخامس من يوليو، إلى الفائز على مقعد واحد على متن الرحلة من المزاد الجاري على الإنترنت، في أول رحلة فضائية من “بلو أوريغين” في نفس الشهر.

وأنهت الشركة الجولة الأولى من المزاد الشهر الماضي وقالت إنها تلقت أكثر من 5200 عرض من 136 دولة لكنها لم تفصح عن أعلى عرض في هذه الجولة.

وبلغ أعلى عرض حتى الآن في الجولة الثانية الجارية 2.8 مليون دولار وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

وستسمر العملية حتى العاشر من يونيو الجاري، ثم يقام مزاد على الإنترنت يوم 12 من الشهر نفسه.

وتستهدف الشركة إطلاق أولى رحلاتها للفضاء يوم 20 يوليو تموز على مركبة فضاء تابعة لها، فيما سيكون لحظة حاسمة في المنافسة وبدء عهد جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.

