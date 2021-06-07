تامر حسني يُحقق حلم مريضة مصابة بالسرطان

فاجأ الفنان المصري تامر حسني الفتاة ندى البالغة من العمر 15 عاماً، بتواجده في الاستديو الذي ذهبت إليه من أجل الخضوع لاختبار غناء.

وكان الفنان المصري قد خطط لهذه المفاجأة دون علم الفتاة المصابة بورم سرطاني في يدها، حيث دعاها للاستديو الخاص به دون علمها، وعندما بدأت بالغناء تفاجأت بتداخل صوت تامر حسني معها لتُصدم بوجوده معها في نفس الاستديو.

ونشر الفنان المصري على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي وقال: “ندى 15 سنة تتعالج من ورم سرطاني في يدها وتحب الغناء لتامر حسني، وتامر لما علم بهذا قام باستضافتها”.

وحظي تصرف الفنان المصري بإشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدّوا على أهمية الدعم النفسي لمرضى السرطان.

يُذكر أنّ تامر حسني يستعد حالياً لإطلاق الفيلم المنتظر “مش أنا”، والذي يشارك فيه نخبة من النجوم كسوسن بدر وماجد الكدواني.

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