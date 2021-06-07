ما هي فوائد شرب الماء الدافئ على الريق؟

أكدت الطبيبة الروسية زهرة بافلوفا أهمية شرب الماء الدافئ على الريق بشكلٍ يومي، وقالت إنّ هذه العادة تُقدم فوائد عديدة للجسم.

وقالت إنّ شرب الماء الدافئ يمنع حدوث التشنجات البسيطة في عضلات الجهاز الهضمي، والتي تحدث عند شرب الإنسان لماء بارد على الريق، والتي تؤدي لانسداد قناة المرارة لبعض الوقت.

وأكدت أنّ الماء الدافئ يُحسن عمل الجهاز الهضمي، ويحافظ على صحة المرارة.

وحددت الاختصاصية الروسية حرارة الماء المفروض شربه على الريق بحوالي 40 درجة مئوية.

وبررت الأمر بأنّ حرارة الجسم تبلغ 38 درجة، في حين تصل درجة حرارة الغرفة لحوالي 24-26 درجة مئوية.

يُذكر أنّ كلام الطبيبة الروسية جاء متوافقاً مع عدد كبير من الدراسات السابقة، التي أكدت أهمية شرب الماء على الريق.

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