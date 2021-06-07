“راكون” يُجبر جنوداً أمريكيين على الفرار من مدرعتهم (فيديو)

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لجنود أمريكيين يفرّون من مدرعتهم التي داهمها حيوان الراكون.

وقعت هذه الحادثة في قاعدة للجيش الأمريكي في ولاية كولورادو، حيث تفاجأ الجنود بدخول الراكون، الأمر الذي دفعهم للخروج منها بطريقة مضحكة للغاية.

حيث ظهر في مقطع الفيديو الذي صوّره أحد العساكر، يحمل عصا ويقف أمام باب المدرعة، في حين خرج منها جنديان آخران وخلفهم خرج الراكون، حيث بدا وكأنه يطاردهم.

وبرر العسكري الذي صور الفيديو هروب أصدقائه بهذه الطريقة المضحكة بأنّ الراكون لا يدخل المدرعة في العادة، وبأنّهم صُدموا بوجوده فيها.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو حظي بانتشار كبير على الإنترنت، وبعدد كبير من التعليقات الطريفة التي تمحورت حول قدرة الراكون على إخافة الجنود الأمريكيين.

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