هواتف جالكسي Z فولد وZ فليب ستأتي بسعر منخفض جدًا مقارنةً بالجيل السابق

الهواتف القابلة للطي بالنسبة لسامسونج لم تكن “موضة” أو “استعراض” لعام أو إثنين، بل أن الشركة ترى في هذه المنتجات مستقبل الهواتف الذكية وأنها ستحل محل الأجهزة الحالية! وآخر إصدارات الشركة كما نعلم هي هواتف جالكسي Z فولد 2 الكبير، وجالكسي Z فليب 2 الذي يتم طيه على شكل مربّع صغير، وطبقًا لأحدث التسريبات فأسعار الأجيال الجديدة من هذه الهواتف والمتمثلة في جالكسي Z فولد 3 وZ فليب 3 ستكون أقل كثيرًا.

انخفاض كبير في أسعار جالكسي Z فولد 3 وZ فليب 3

الهواتف القابلة للطي معروفة بشكل عام بأنها غالية السعر، غالبة جدًا في بعض الأحيان، لكن طبقًا لتقرير من مصدر موثوق فالأجيال الجديدة من هاتفيّ سامسونج القابلين للطي ستشهد انخفاض في الأسعار يصل إلى 25% من السعر الأصلي! مع الأخذ في الاعتبار أن الإصدارات الجديدة ستكون أعلى من السابقة من حيث المواصفات والأداء!

طبقًا للمصادر، هاتف Galaxy Z Fold 3 الكبير سيأتي بسعر 1,599 دولار أمريكي فقط! أي أن الهاتف القابل للطي الأقوى سيأتي بسعر أعلى بفارق صغير من جالكسي S21 ألترا أو آيفون 12 برو ماكس! أما عن هاتف Galaxy Z Flip 3 فسيأتي بسعر 959 دولار أمريكي فقط، أي بسعر هاتف رائد طبيعي غير قابل للطي، وربما أقل منه أيضًا!

الأسعار بالأعلى ليست نهائية ومفروغ منها، بل أنها تعتمد في القياس على معلومة أن الجيل الجديد سيكون أرخص بحوالي 20 – 25% من الجيل الحالي، ولو تفكرون في الأمر فهذا هو الطبيعي، أي تقنية جديدة تكون غالبة عند إطلاقها لأول مرة، ومع الوقت ينخفض سعرها.

يُذكر أن سعر هاتف Z فليب 2 القابل للطي هو 1200 دولار أمريكي حاليًا، في حين أن سعر هاتف جالكسي Z فولد 2 يقارب 1800 دولار أمريكي أو أكثر!

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