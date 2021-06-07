مزارع ينتقم من الفئران بطريقة بشعة

قام مزارع أسترالي يُدعى “أندرو”، بحرق آلاف الفئران وهي حية؛ بسبب إتلافها صومعة الحبوب الخاصة به.

حيث قام المزارع الذي يعيش في المنطقة الريفية لولاية نيو ساوث ويلز بجمع الفئران ووضعها في ناقلة الحبوب، قبل أن يقوم بإسقاطها حية في برميل مشتعل.

وبرر المزارع قسوته بإفساد الفئران لمحصوله، وتدميرها لصومعة الحبوب الخاصة به أثناء محاولتها التعشيش فيها، وقال إنه لجأ لهذا الحل بعدما يأس من وضع حد لها.

وأثار تصرف المزارع غضب رواد مواقع الإنترنت الذين قالوا إنّ تصرفه كان غير مقبول وقاسياً، واعتبروا تهديدات الفئران لا تستلزم التعامل معها بهذه القسوة.

يُذكر أنّ طاعون الفئران ينتشر في أستراليا حالياً وسط توقعات باستمراره لعامين ما لم تقم الحكومة بتزويد المزارعين بمواد سامة، تساعدهم على الحد من الأعداد الهائلة للفئران التي باتت تهدد المحاصيل الزراعية.

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