تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف Galaxy s21 FE

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة الكورية الجنوبية لطرحه خلال الفترة القادمة تحت اسم Galaxy s21 FE.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستُزود الشركة الكورية الجنوبية هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.4 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، و8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات أكدت أنّ الهاتف الجديد سيصل للأسواق العالمية في أغسطس القادم، بسعر يتراوح ما بين 630 و720 دولارا أمريكيا.

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