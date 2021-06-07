تويتر تُقرر إنشاء محفظة غير رقمية لبيتكوين

أكدت مجموعة من التقارير الواردة من شركة تويتر، سعي الشركة لإنشاء محفظة غير رقمية لبيتكوين.

وقال رئيس تويتر جاك دورسي إنّ شركة سكوير الفرنسية التي يملكها والتي تتخصص في المدفوعات، ستقوم بإطلاق محفظة لبيتكوين تكون بمثابة ناقل بيانات UBS، تساعد المستخدمين على تعميم العملات المشفرة وحفظها بصورة غير افتراضية.

وأكد أنّ المحفظة الجديدة ستساعد المستخدمين على تخزين عملاتهم الرقمية خارج الإطار الإلكتروني، وستتيح لهم المجال لمزامنتها مع تطبيقاتهم المالية في حال رغبوا بإجراء عمليات شراء من خلال الإنترنت.

يُذكر أنّ تويتر أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من الميزات التي سعت من خلالها لتحسين المنصة، وجذب مستخدمين جدد إليها.

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