ملخص مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 – الإعلان عن تحديث iOS 15 و iPadOS 15 والمزيد!

بدأت اليوم أولى فعاليات مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 الذي سوف يبث بالكامل عبر الإنترنت. وفي هذا المقال ملخص الحفل الافتتاحي للمؤتمر حيث تم الإعلان عن تحديث iOS 15 لأجهزة الايفون وتحديث iPadOS 15 لأجهزة الايباد وتحديثات أخرى وتفاصيل كثيرة!

الإعلان عن iOS 15 رسمياً

تطبيق فيس تايم

تحديث تطبيق فيس تايم لدعم خاصية الصوت المحيطي Spatial Audio حيث ستسمع الصوت من مكان وجود شاشة المحادثة على الشاشة لجعل المحادثة أكثر واقعية.

تحسين عزل الصوت وإلغاء الضوضاء.

إضافة وضع تقسيم الشاشة بشكل متساوٍ Grid View.

إضافة وضع البورتريه Portrait mode لجعل الخلفية مشوشة.

إمكانية دعوة الأصدقاء إلى المحادثة من ويندوز أو ماك أو الأندرويد من خلال رابط المحادثة.

إضافة خاصية SharePlay لمشاركة الشاشة والفيديو والموسيقى مع الآخرين أثناء المكالمات.

إمكانية مشاهدة الفيديو بشكل متزامن مع الآخرين عبر منصات البث المختلفة، وكذلك الاستماع للموسيقى.

تطبيق الرسائل

إضافة قسم Shared with You لعرض الروابط التي تمت مشاركتها معك داخل الرسائل (هذه الميزة متاحة أيضاً في تطبيق الصور والموسيقى والأخبار ومتصفح سفاري وغيرها.)

الإشعارات

شكل جديد للإشعارات بأيقونات أكبر.

عرض ملخص للإشعارات الغير مهمة عبر ميزة Notification summary.

خاصية Focus الجديدة التي تعرض لك الإشعارات المهمة فقط وتقوم بكتم الإشعارات الأقل أهمية وفقاً لما يراه الجهاز عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أوضاع مختلفة للعمل والدراسة، كذلك عرض الإشعارات وفقاً للموقع الجغرافي.

تطبيق الكاميرا

خاصية التعرف على النصوص OCR باتت متاحة داخل تطبيق الكاميرا عبر ميزة Live Text، حيث تقوم الكاميرا بعمل مسح للصورة وتحديد النص والتعرف عليه مع مكانية نسخه وتحويله إلى نص رقمي قابل للنسخ واللصق.

إمكانية التعرف على الأشياء داخل الصور والبحث عنها عبر الإنترنت.

تطبيق الصور

إمكانية تعديل الذكريات وصناعة فيديو منها وإضافة الموسيقى إليها عبر خاصية Memory Mixes.

تطبيق الطقس

تحديث واجهة المستخدم في تطبيق الطقس لعرض المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس (نفس واجهة تطبيق Dark Sky).

عرض خريطة الطقس بما في ذلك جودة الهواء والرطوبة وما إلى ذلك.

مزايا جديدة للـ AirPods

ميزة Conversation boost لمساعدة ضعاف السمع على سماع المحادثات بصورة أفضل كما لو كانت السماعات تقوم بتضخيم الصوت.

ميزة Announce notifications لقراءة الإشعارات الأكثر أهمية عبر السماعات.

تحسين ميزة العثور على السماعات من خلال خدمة Find My.

التنبيه عند فقدان السماعات الخاصة بك.

خاصية Dolby Atmos في خدمة الموسيقى وكذلك ميزة الصوت المحيطي.

مزايا أخرى

تحسينات على تطبيق الخرائط Apple Maps وتطبيق المحفظة Apple Wallet.

الإعلان عن تحديث iPadOS 15 لأجهزة الايباد

إمكانية إضافة الويدجت إلى الشاشة الرئيسية مثل الايفون والتحكم في الموقع والحجم الخاص بها.

خاصية App Library لتنظيم عرض التطبيقات على الشاشة الرئيسية مثل الايفون.

تحسين خاصية تقسيم الشاشة والتنقل بين التطبيقات وعرضها على الشاشة معاً.

إمكانية عمل ذكر Mention لأي شخص في تطبيق الملاحظات لمشاركتها معه، وكذلك إضافة ميزة الوسوم.

خاصية Quick Notes لتسجيل الملاحظات سريعاً بالسحب لأعلى بقلم ابل.

تطبيق الترجمة الخاصة بأبل بات الآن متاحاً على الايباد (التطبيق متاح على الايفون منذ تحديث iOS 14) مع إمكانية التعرف على لغة المحادثات تلقائياً وترجمتها.

إمكانية تعلم إنشاء تطبيقات للايباد بلغة البرمجة سويفت من خلال تطبيق Swift Playgrounds.

الحفاظ على الخصوصية

خاصية Mail Privacy Protection لإخفاء الـ IP عن المعلنين الذين يقومون بتتبع نشاطك على البريد الإلكتروني.

خاصية منع التتبع الذكي في سفاري باتت الآن تقوم بحجب الـ IP الخاص بك عن المواقع.

إضافة ميزة تقرير الخصوصية في الإعدادات.

كل الأوامر الصوتية الخاصة بسيري باتت تتم معالجتها على الجهاز دون الاستعانة بسيرفرات ابل هذا يعني أن سيري يمكن أن تعمل بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

برنامج الإرث الرقمي Digital Legacy program لتعيين شخص يقوم بمطالبة ابل ببياناتك المخزنة لديها بعد وفاتك.

خدمة iCloud+ جديدة تتيح خدمة VPN باسم وإمكانية إخفاء بريدك الإلكتروني الحقيقي عن الخدمات التي تقوم بالتسجيل فيها حيث سيوفر لك الآي كلاود بريد إلكتروني عشوائي بديل.

نظام تشغيل ساعة ابل watchOS 8

تحسين تطبيق التنفس وإضافة تطبيق التأمل Mindfulness لتقليل التوتر.

تتبع معدل التنفس عبر ساعة ابل.

إمكانية وضع صورة شخصية بورتريه كوجه للساعة. الساعة الرقمية سوف تضع نفسها في المكان المناسب بحسب الصورة من تلقاء نفسها.

تطبيق صور جديد في ساعة ابل.

دعم الصور المتحركة بصيغة GIF في الساعة.

دعم خدمة العثور على الأجهزة من ابل Find My

الإعلان عن نظام macOS Monterey

كل مزايا تطبيق فيس تايم المذكورة آنفاً ستكون موجودة في تحديث ماك الجديد.

إمكانية استخدام فأرة ولوحة مفاتيح واحدة على جهاز ماك وايباد في ذات الوقت

إمكانية نقل الملفات بسهولة من ماك والايباد بالسحب والإفلات.

تطبيق الاختصارات Shortcuts الخاص بالايفون بات الآن متاحاً على أجهزة ماك.

شكل جديد لمتصفح سفاري من ناحية التصميم وعرض التبويبات.

خاصية الصوت المحيطي ووضع الطاقة المنخفضة وتطبيق الترجمة ومزايا أخرى.

موعد إطلاق تحديثات ابل الجديدة

التحديثات السابق الحديث عنها iOS 15 و iPadOS 15 و macOS Monterey و watchOS 8 سوف تصدر أولاً بنسخة تجريبية متاحة للمطورين Developer Beta ابتداءً من اليوم بالإضافة إلى مشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program بحلول شهر يوليو، الفترة التجريبية تستمر نحو 3 أشهر تقريباً من أجل تطوير الأداء وإصلاح الأخطاء وإتاحة فرصة أمام المطورين لجعل التطبيقات والألعاب المملوكة لهم متوافقة مع التحديث الجديد. الموعد النهائي لإطلاق التحديثات سوف يكون في شهر سبتمبر القادم.