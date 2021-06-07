الكشف عن موعد إطلاق نسخة ويندوز الجديدة

أكدت مصادر مقربة من شركة مايكروسوفت الأمريكية، استعداد الشركة لطرح نسخة جديدة من نظام التشغيل ويندوز خلال الفترة القادمة.

وقالت المصادر إنّ النسخة الجديدة لبعض المطورين ستُطلق يوم 24 يونيو الجاري.

وأشارت إلى أنّ النسخة ستشهد تصميماً محدثاً لنظام التشغيل، بالإضافة لبعض الميزات التي ستُسهل عمل مطوري البرامج.

وأكدت المصادر أنّ مجموعة من مختبري Windows Insiders ستحصل على الحقوق الأولى في الوصول للإصدار الجديد، على أن تطرح النسخة المعتمدة لجميع المستخدمين في خريف العام الجاري.

يُذكر أنّ مايكروسوفت تهدف من خلال النسخة الجديدة لتقديم ميزات إضافية لمستخدميها، تساعدهم على أداء مهماتهم بشكل أسهل وأسرع.

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