خالد النبوي أول أبطال فيلم “كوزمو”

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم كوزمو، عن تعاقدها مع النجم المصري خالد النبوي، ليلعب دور البطولة في الفيلم ليكون أول أبطال العمل.

وقالت الشركة المنتجة إنّ الفيلم يقوم على البطولة الجماعية، حيث سيلعب دور البطولة فيه 8 ممثلين.

وأكدت بأنّ الفيلم سيكون من نمط الأكشن والإثارة والتشويق، وسيتناول قصة شخص يكتشف بعد سنوات عديدة حقيقة مقتل والده، الأمر الذي يغير مسار حياته للأبد، حيث يبدأ رحلة الثأر له.

وفيلم كوزمو من تأليف هشام هلال وإخراج حسين الميناوي، وإنتاج وليد منصور.

يذكر أنّ خالد النبوي تعرض قبل فترة لوعكة صحية، بسبب مشاكل في القلب أدخل على إثرها المستشفى لعدة أيام.

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