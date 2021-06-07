غوغل تطلق تحديثا لعناصر واجهة المستخدم لنظام IOS

في إطار سعيها لتطوير عناصر واجهة المستخدم لنظام IOS (ويدجات)، قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق تحديث جديد بميزات عديدة.

وسيتيح التحديث الجديد المجال أمام المستخدم لتغيير صورة الخلفية يومياً، حيث ستحتوي ويدجات غوغل على متغيرين مختلفين يضمان مربعا صغيرا بحجم 1*1 يسمح للمستخدم بالنقر فوق اسم ما يبحث عنه.

ولتثبيت ويدجات غوغل على الشاشة الرئيسية يجب أن يقوم المستخدم بالنقر المطول على المكان الفارغ في الشاشة، حتى تبدأ جميع التطبيقات بالاهتزاز، ثم الضغط على زر+ الموجود بالجزء الأيسر العلوي من الشاشة، ثم اكتب بالبحث كلمة غوغل.

ليظهر تحت عنوان بحث المربع 1*1 الأصفر، وهنا يجب التمرير إلى اليسار لرؤية الإصدار الأكبر، ثم الضغط على الزر الأزرق الموجود أسفل الشاشة لإضافة العنصر المختار إلى الشاشة.

ولتخصيص خلفية الويدجت، يجب على المستخدم فتح تطبيق جوجل والنقر على الصورة الرمزية للملف الشخصي الموجود في الزاوية اليمنى العليا، ثم الانتقال إلى General > Widgets > Widget theme لتظهر له قائمة تحتوي على سبعة خيارات، يختار منها الخيار المناسب.

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