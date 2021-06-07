فيفو تستعد لإطلاق هاتف Y73 بكاميرا ثلاثية

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة فيفو الصينية، عن مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطلقه الشركة تحت اسم Vivo Y73.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Helio G95، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة FuntouchOS.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض FullHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

ولم تكشف التسريبات عن سعة البطارية، لكنّها أكدت احتواء الهاتف على واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن المصادر لم تكشف سعر الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

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