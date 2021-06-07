الكشف عن موعد طرح فيلم كريم عبد العزيز الجديد

طرحت شركة أوسكار للتوزيع، البوستر الرسمي لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، البوستر الرسمي للفيلم الذي سيلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز.

وتصدر النجم المصري بوستر الفيلم، وظهر بشكلٍ طريف للغاية، وبشكلٍ مختلف عن الشكل الذي اعتاد عليه عشاقه.

وأكدت الشركة المنتجة للفيلم عرضه في موسم عيد الأضحى، وتحديداً يوم 7 يوليو القادم، وأشارت لأنّه سيعرض في جميع دور السينما في مصر بالإضافة لعرضه في دور سينما عربية.

وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، تارا عماد، أحمد فهمي، نسرين أمين، وغيرهم من النجوم.

يذكر أنّ كريم عبد العزيز ظهر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار، الذي لعب دور البطولة فيه بالشراكة مع الفنان أحمد مكي.

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