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“موديرنا” تطلب تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاحها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلبت شركة موديرنا للأدوية من الوكالة الأوروبية للأدوية، منحها موافقة تسويقية مشروطة لاستخدام لقاحها لتطعيم الأطفال والمراهقين ضد فيروس كورونا المستجد.

وقدّمت الشركة مع طلبها تقريراً يؤكد فعالية لقاحها من خلال الدراسة التي أجرتها على 2500 طفل أمريكي، تراوحت أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً، والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 100% عند استخدام نفس تعريف الحالات في المرحلة الثالثة من التجارب بالنسبة للبالغين.

وأكدت الشركة الأمريكية أنّ لقاحها جيد التحمل بشكلٍ عام، ويتوافق مع ملف تعريف السلامة والتحمل، ومع المرحلة الثالثة من الدراسة الخاصة بالبالغين.

يُذكر أنّ القارة العجوز بدأت بتطعيم الأطفال والمراهقين، ضد فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام لقاحات متعددة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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