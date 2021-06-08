“موديرنا” تطلب تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاحها

طلبت شركة موديرنا للأدوية من الوكالة الأوروبية للأدوية، منحها موافقة تسويقية مشروطة لاستخدام لقاحها لتطعيم الأطفال والمراهقين ضد فيروس كورونا المستجد.

وقدّمت الشركة مع طلبها تقريراً يؤكد فعالية لقاحها من خلال الدراسة التي أجرتها على 2500 طفل أمريكي، تراوحت أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً، والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 100% عند استخدام نفس تعريف الحالات في المرحلة الثالثة من التجارب بالنسبة للبالغين.

وأكدت الشركة الأمريكية أنّ لقاحها جيد التحمل بشكلٍ عام، ويتوافق مع ملف تعريف السلامة والتحمل، ومع المرحلة الثالثة من الدراسة الخاصة بالبالغين.

يُذكر أنّ القارة العجوز بدأت بتطعيم الأطفال والمراهقين، ضد فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام لقاحات متعددة.

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