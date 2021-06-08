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طائرة تشارك بعملية تحرير حوت علق في شباك صيد

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت السلطات البحرية الأسترالية من تحرير حوت أحدب، علق في شباك صيد أثناء هجرته من القطب الجنوبي البارد ومروره قبالة شواطئ سيدني.

وقالت السلطات الأسترالية إنّ مواطناً أبلغ عن وجود حوت يعاني قبالة شاطئ بوندي، الأمر الذي دفع الشرطة للخروج وتقديم المساعدة.

وأشارت السلطات لأنّ شباك صيد وعوامتين التفتا حول الحوت البالغ من العمر عاما واحدا، الأمر الذي منعه من التحرك نحو وجهته.

واستعانت الشرطة الأسترالية بطائرة هليكوبتر من أجل تحرير الحوت الذي رحب بالأمر، وأبطأ من سرعته الأمر الذي سهل مهمة فرق الإنقاذ التي نجحت بتحريره من الشباك ليذهب بعدها نحو المياه العميقة.

يذكر أنّ الحيتان الحدباء تهاجر شمالاً من القطب الجنوبي البارد نحو المياه شبه الاستوائية، في الفترة ما بين يونيو ونوفمبر من أجل التكاثر، وتمر خلال رحلتها على طول الساحل الشرقي الأسترالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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